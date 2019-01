La Ternana a Viterbo per la Coppa Italia: Calori cerca segnali dai suoi

Concedere spazio alle seconde linee, verificare lo stato dell’arte su “chi vuole restare alla Ternana e chi no”, riprendere il discorso vittoria dopo tre ko consecutivi. A prima vista potrebbe sembrare una sfida dagli scarsi contenuti, ma in realtà il match tra Viterbese e Ternana in programma questa sera (ore 20,30) in terra laziale per la Coppa Italia potrebbe dire molto al tecnico Calori.

Non si sono allenati Diakitè, Fazio, Marilungo, Pobega, Vantaggiato, Giraudo e Vives, che con ogni probabilità si prenderanno un turno di riposo anche in vista della ripresa del campionato, sabato pomeriggio in trasferta contro il Renate.