La Juve rimonta la Lazio e vola a +11 sul Napoli. Inter ko a Torino

La Lazio domina per lunghi tratti del match ma alla fine la spunta la Juventus capace di rimontare lo svantaggio - autogol di Emre Can - grazie ai gol di Cancelo e Ronaldo su rigore. Determinanti i cambi di Allegri che ha rianimato una Vecchia Signora sgonfia con gli ingressi di Cancelo e Bernardeschi. Grazie al pareggio senza reti tra Milan e Napoli la Juventus vola a +11 proprio sui partenopei. Tonfo dell'Inter in casa del Torino: decide il gol Izzo. In coda Bologna travolto in casa dal Frosinone: imminente l'esonero di Pippo Inzaghi, al suo posto in pole c'è Sinisa Mihajlovic.

La classifica: Juventus 59 punti; Napoli 48; Inter 40; Milan 35; Roma 34; Sampdoria 33; Lazio e Atalanta 32; Fiorentina e Torino 30; Sassuolo 29; Parma 28; Cagliari e Spal 21; Genoa 20; Udinese 18; Empoli 17; Bologna 14; Frosinone 13; Chievo (-3) 8.