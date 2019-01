Il Perugia torna alla vittoria: 3-0 all'Ascoli. Han si è sbloccato

Torna alla vittoria il Perugia: 3-0 all'Ascoli dopo i ko con Cremonese e Brescia. Tre punti pesantissimi questi nelle Marche che rappresentano il secondo successo esterno stagionale e permettono, in attesa delle altre partite della ventunesima giornata, di rientrare dentro la zona play off.

L'ULTIMO RINFORZO: CARRARO

Il primo tempo è piuttosto sofferto per i grifoni che nella prima parte devono respingere l'urto bianconero. L'Ascoli infatti inizia meglio, sfiora il gol su punizione con Ninkovic (1'), e la mette sulla fisicità. Il Grifo tiene botta e con il passare dei minuti prende in mano le redini del gioco senza però riuscire a trovare occasioni da rete. Anzi, nel finale serve un attento Gabriel per evitare il gol a Frattesi (43')