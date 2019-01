L'ex rossoverde Signori ricoverato cinque giorni per embolia polmonare: "Ora sto bene"

Beppe Signori, vicecampione del Mondo con la Nazionale nel 1994 ed ex attaccante di Lazio e Bologna, ha trascorso cinque giorni in terapia intensiva cardiologica all’ospedale Sant’Orsola per una embolia polmonare. Lo rivela il professor Mario Lima, direttore della Chirurgia pediatrica, il primo medico a cui si è rivolto Signori ex consulente della Ternana da maggio 2008 a gennaio 2009. «Era affaticato, faceva fatica a respirare e aveva dolore al torace», ha detto. Lo stesso Signori su Facebook ha voluto ringraziare lo staff medico che lo ha curato: «Il mio cuore e io ringraziamo gli amici Mario Lima, Gianni Marmi e Giovanni Sisca, prof. Stefano Nava, prof. Mario Lima e prof. Claudio Rapezzi, dott. ssa Filomena Carfagnini, dott. Stefano Pancaldi e tutto lo staff dell’Utic del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi Bologna. Grazie».