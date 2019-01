Ronaldo patteggia con il fisco: maxi multa. E l'arrivo in tribunale con Georgina diventa una sfilata

Cristiano Ronaldo mette la parola fine alla prima delle due grane giudiziarie che lo vedono protagonista, vale a dire il contenzioso con il fisco spagnolo relativo alle accuse di evasione legate al periodo in cui militava nel Real Madrid. L’attaccante portoghese della Juventus, oggi presente in tribunale a Madrid con al fianco la compagna Georgina Rodriguez, ha infatti patteggiato una condanna a 2 anni di carcere (che non sconterà perchè incensurato) e ad una multa di 3,2 milioni di euro. La pena detentiva sarà commutata in un’ulteriore ammenda di 365mila euro. Il tribunale non ha fatto sapere se la somma sarà compresa o aggiunta ai 18,8 milioni che Ronaldo ha accettato di versare al fisco in base all’accordo raggiunto lo scorso giugno. La prima apparizione pubblica di Ronaldo a Madrid da quando ha lasciato il Real è durata circa 40 minuti, il tempo necessario ai suoi legali di formalizzare l’accordo con il giudice spagnolo. «Sto benissimo», ha detto il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro davanti ad una folla di giornalisti, fotografi e operatori assiepati dinanzi al tribunale nella zona nordest di Madrid. In abito scuro e con il viso nascosto dietro gli occhiali da sole, CR7 si è anche fermato a firmare autografi prima di lasciare il tribunale tenendosi per mano con Georgina a bordo di un van nero con i vetri oscurati. Il giudice che ha presieduto l’udienza aveva rifiutato la richiesta del giocatore di apparire in videoconferenza dall’Italia o di entrare nell’edificio in auto per evitare i riflettori. Il 33enne fuoriclasse portoghese era reduce dalla partita giocata e vinta con la Juventus lunedì sera contro il Chievo per 3-0, nella quale ha fallito un rigore e diverse altre occasioni.

