A Salò la prima di mister Calori: "Ternana, voglio ridarti il sorriso"

“Nel calcio non c’è solo la tattica, ma anche lo spirito con cui si entra in campo: la Ternana deve ritrovare il sorriso. Il modulo? Il 3-5-2 è quello che ho utilizzato di più in carriera, ma ho giocato anche con la difesa a quattro. Dobbiamo capire, e il tempo non è molto, quale sia lo schema che si adatta meglio al gruppo dei miei giocatori”. Così il nuovo allenatore della Ternana Alessandro Calori, che è stato presentato dal presidente Stefano Ranucci insieme al direttore sportivo Luca Leone al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della partita di martedì in trasferta contro la Feralpisalò dell'ex Toscano.

