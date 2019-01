Ritorno in serie A con il gol per il castiglionese Okaka: "Sogno la Nazionale, non sono inferiore a nessuno"

Ritorno in Italia con il gol per Stefano Okaka. L'attaccante di Castiglione del Lago ha infatti esordito con l'Udinese andando a segno nella partita chiusa poi con la sconfitta per 1-2 contro il Parma. La rete realizzata è il ritratto delle sue qualità: stacco aereo e fisicità. Purtroppo per i bianconeri la giocata non è servita a portare a casa punti.

"Nella mia carriera ho dovuto spesso ripartire da zero. Ora che ho 29 anni voglio riprendermi quello che non ho avuto. La Nazionale? E' sempre un obiettivo, non mi sento inferiore a nessuno" ha detto il calciatore nato in Umbria da genitori nigeriani e cresciuto nel settore giovanile del Sanfatucchio.