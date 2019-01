Mancini al Curi per Perugia-Brescia, cronaca di novanta minuti blindatissimi

Roberto Mancini è arrivato allo stadio Curi proprio in contemporanea al fischio d'inizio di Perugia-Brescia. Il ct della Nazionale italiana - insieme ad alcuni elementi dello staff azzurro tra cui Giulio Nuciari - cappotto grigio, sciarpa a tinte bordeaux e rosa più coppola in capo, si è seduto in tribuna centrale appena una fila sopra a quella dove abitualmente il presidente Santopadre segue il suo Grifo. Il 54enne tecnico di Jesi - ex allenatore di Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray e Zenit San Pietroburgo - è stato inavvicinabile: quattro steward hanno evitato contatti con chiunque si avvicinasse - tifosi, semplici appassionati e giornalisti - per poi lasciare lo stadio qualche minuto prima del triplice fischio per raggiungere Filottrano dove ha presenziato a una serata in ricordo di Michele Scarponi, il ciclista marchigiano investito mentre si allenava nelle terre care proprio al ct azzurro. In ottica Nazionale il mitico Mancio - indimenticabili le sue giocate con Sampdoria e Lazio - ha messo sotto la propria lente d'ingrandimento Tonali, il baby prodigio di centrocampo del Brescia già convocato in azzurro, e Vido, attaccante del Perugia in orbita dell'Italia U21.