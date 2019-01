La Ternana al Liberati con il Fano. De Canio lancia Paghera subito titolare

La Ternana torna in campo al Liberati contro il Fano (ore 14.30). "Riprendiamo con entusiasmo - ha raccontato in conferenza De Canio - e tra me e Ranucci il rapporto non si è mai rotto. Il mercato? Ho chiesto un difensore, un centrocampista e un sostituto di Vives". Il neo arrivato Paghera (CLICCA QUI) partirà titolare: "Vediamo quanta benzina ha" si è lasciato sfuggire l'allenatore. Nell'elenco degli indisponibili (Vives, Furlan, Gagno, Hristov) c'è anche Fazio per un problema al polpaccio. Si rivedono in panchina Rivas, Salzano e Nicastro. Sul fronte formazione, 4-3-3 con tridente formato da Bifulco, Marilungo e Frediani.