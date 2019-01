Paghera si presenta alle Fere: "Quando mi ha chiamato la Ternana non ho avuto dubbi"

Indosserà la maglia numero 31 e si piazzerà al centro del campo davanti alla difesa. Si è presentato alla stampa Fabrizio Paghera, primo acquisto del diesse Leone nel mercato di riparazione. Classe ’91, l’ex Avellino ha sposato il progetto della Ternana con un accordo che durerà fino al 2020. Un anno e mezzo per mostrare le sue qualità di regista e mezzala in un centrocampo a 3, ruoli che ha ricoperto nelle sue varie esperienze in serie B con Avellino, Lanciano, Brescia e Pro Vercelli. Fermo dal 10 agosto scorso, data del fallimento societario degli irpini, Paghera ha continuato ad allenarsi con la Ghedi, squadra dilettantistica lombarda dove gioca il fratello, ed è stato seguito ogni giorno da un preparatore atletico. “Ho lavorato duro per farmi trovare pronto sia mentalmente che fisicamente. Ho grande motivazione e voglia di mettermi in gioco. Ora bisogna far parlare il campo sabato contro il Fano. Sono stato un po' presuntuoso –sottolinea il centrocampista- ad attendere qualche squadra di serie B. Poi, per lungo tempo, ho avuto un accordo di massima con la Reggina. Quando però è arrivata l’offerta della Ternana, conoscendo il peso e l’importanza di società e città, non ci ho pensato due volte e ho firmato. Mi hanno parlato tutti bene di Terni, e questo non ha fatto altro che avvalorare le certezze che già avevo. L’amicizia con Gavazzi va oltre il rettangolo di gioco, per questo mi sono subito fidato delle sue parole”.