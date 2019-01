Grifo, è fatta per Falzerano

Marcello Falzerano (1991) è ormai del Perugia. Questione di feelling tra il giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno, la dirigenza perugina e quella dei lagunari. Questione di cifre e di numeri, soprattutto, dato che l’ex Gubbio che martedì si è allenato regolarmente e che piace anche al Brescia e alla Cremonese, arriverà a Pian di Massiano previo versamento di circa 300.000 euro più possibili bonus, e forte di un contratto che scadrebbe a giugno del 2021. E così, in attesa dell’ok all’operazione anche da parte del presidente del Venezia, Joe Tacopina, il ritorno in Umbria è però ormai realtà.