Tutto il mercato del Perugia: Moscati ha chiesto di andar via e Pucciarelli...

Doveva essere un calciomercato rapido e invece, complice la nuova data di chiusura - il 31 gennaio anziché il 19 - la maggior parte delle trattative sono destinate a concludersi in extremis. Quali sono gli obiettivi del Perugia? Innanzitutto prima dei rinforzi deve ragionare anche sulle uscite. In primis quella di Nicola Leali (1992): il portiere con l’arrivo di Gabriel è diventato il numero due, ha un ingaggio importante e il club vorrebbe rientrare anche della cifra spesa per il riscatto obbligatorio esercitato a giugno dalla Juve. Piace alla Fiorentina. Filippo Sgarbi (1997) ha chiesto di andare a giocare così come Marco Moscati (1992). Il centrocampista ha trovato sempre meno spazio con il passare delle partite sino a uscire dal radar di Nesta. Feeling assente tra tecnico e l’eroe del 4 maggio che, seppure a malincuore, ha chiesto di cambiare aria. Da capire la formula: prestito o cessione? Tre club di B hanno chiesto informazioni e uno è il Brescia. Valigie in mano per Andrea Bianchimano (1996, piace a una dozzina di club di C tra cui il Gubbio) e Giovanni Terrani (1994) che piace al solito Gubbio ma anche al Piacenza che ha offerto 150mila euro per il cartellino ma non trova l’accordo per l’ingaggio con il giocatore. Non rientra più nei piani Gian Filippo Felicioli (1997) e con l’offerta giusta partirebbe pure Mattia Mustacchio (1989) per un totale di 7 possibili uscite. Senza dimenticare Salvatore Monaco (1992) fuori lista da agosto e in attesa di collocazione