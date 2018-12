Ternana a Rimini a caccia di un altro successo. Ma senza Vantaggiato: è infortunato

Ternana a caccia della continuità. Dopo il successo con il Teramo caccia al bis nella tana del Rimini (ore 16,30, stadio Neri).

IL SUCCESSO CON IL TERAMO

De Canio - che causa influenza ha saltato la conferenza della vigilia - deve fare a meno di ben sette giocatori. Infatti dopo Hristov e Defendi si è bloccato anche Vantaggiato (affaticamento al bicipite femorale destro rimediato venerdì in allenamento). Questo terzetto si aggiunge a Vives, Rivas, Salzano e Nicastro.

IL NUOVO DIESSE LEONE

Tra i venti convocati per la trasferta di Rimini dunque poker di elementi della Berretti formato dal terzo portiere Vitali, dal terzino destro Mazzarani e dai centrocampisti Cori e Filipponi. In gruppo anche Diakité (reintegrato in rosa) e Bergamelli (recuperato a tempo di record dopo la frattura della decima costola ma non al meglio).