Giunti nuovo allenatore del Milan Primavera: ha firmato sino al 2020

Federico Giunti, 47 anni, è il nuovo allenatore della formazione Primavera del Milan. L’ex giocatore e tecnico del Grifo ha firmato nella giornata di venerdì il contratto che lo legherà sino al 2020 con il club rossonero e sabato è arrivato il comunicato ufficiale. Una bella opportunità per il popolare “Chico” dopo il recente esonero dalla guida del Perugia. Il tifernate non è nuovo ai colori rossoneri, infatti ha indossato la maglia del Milan dal 1999 al 2001, vincendo uno scudetto e collezionando 54 presenze. La carriera di Giunti da tecnico ha visto l’ex regista del Grifo di Galeone iniziare proprio nelle giovanili biancorosse per poi allenare Foligno, Castel Rigone, Gualdo Casacastalda, ancora Foligno, Maceratese e Perugia. Sulla panchina biancorossa dopo un grandissimo inizio e il primo posto in classifica sopraggiunse, nella stagione scorsa, una striscia di cinque sconfitte che portarono all’esonero (LEGGI QUI). Ora la bella chance con il Milan di Leonardo e Maldini che furono proprio suoi compagni durante l’avventura in rossonero da calciatore.

di Nicola Uras