La favola di Kouan continua: "Ho pregato e segnato". E Nesta lo paragona a Gattuso

La faccia della felicità è quella di Christian Kouan Oulaï. D’altronde segnare due gol alla prima partita da titolare in campionato (il 3-0 al Foggia, CLICCA QUI) non è roba da tutti i giorni. Anche se il giovane ivoriano non è nuovo a gol... sorprendenti. Meno di un anno fa, appena arrivato a Perugia dai dilettanti, fu buttato nella mischia per la prima volta da professionista e segnò subito. Infatti la media è eccezionale in appena dodici mesi da giocatore del Grifo: sei volte titolare (606’ complessivi) e quattro gol. “Solitamente il mister dà prima la formazione e poi le direttive per la fase offensiva e quella difensiva. Stavolta ha fatto il contrario, poi ho visto il mio nome sulla lavagna tra i titolari e allora ho capito che avevo la mia chance. Ho pregato e sono entrato in campo” racconta con il sorriso.