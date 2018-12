La Uefa sul caso Koulibaly: violato il protocollo antirazzismo

La FIFPro e la UEFA «condannano» congiuntamente in una nota «le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly dello scorso mercoledì durante la gara di campionato in casa dell’FC Internazionale (LEGGI QUI) a Milano». Entrambe le organizzazioni «applaudono le immediate azioni intraprese dalle autorità calcistiche italiane, che hanno sanzionato l’FC Internazionale con due partite da disputare a porte chiuse e con la chiusura parziale dello stadio per una terza gara casalinga dell’FC Internazionale». Tuttavia, FIFPro e UEFA «sono molto preoccupate per questo inaccettabile incidente razzista e da quello che sembra essere un mancato rispetto del protocollo antirazzismo ampiamente condiviso in tre fasi».