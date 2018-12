Doppio Kouan e Vido, il Perugia travolge il Foggia e vola in zona play off

Dopo tre pareggi di fila, il Perugia torna al successo battendo 3-0 il Foggia. Per la prima volta in campionato, Nesta lancia Kouan dal primo minuto e l’ivoriano ringrazia con una doppietta (al 13’ e al 28’ ) che spiana la strada al Grifo fin dalla prima frazione di gioco. I biancorossi si rendono subito pericolosi all’8’ con Verre per poi capitalizzare 5 minuti più tardi con un destro di Kouan su assist dello stesso trequartista romano. Bello, concentrato e questa volta anche cinico nei primi 45 minuti, il Perugia ipoteca la contesa già al 28’ quando Kouan, sempre lui, riceve una bella palla da Kingsley e di sinistro batte ancora una volta Bizzarri. Avanti di due gol, la squadra di Nesta (che al 40’ del primo tempo rinuncia all'infortunato Melchiorri per Vido) non rinuncia mai a cercare il terzo gol nella ripresa, mentre dietro concede solo le briciole ad un Foggia che, tra gli altri, inserisce il grande ex Mazzeo ma non ha mai la capacità di rendersi pericoloso. In pieno recupero, c’è gloria anche per Vido che si invola e dopo una ribattuta di Bizzarri sul suo stesso tiro, firma il 3-0. E così, dopo tre pareggi consecutivi, il Perugia ritrova i 3 punti utili per restare con pieno merito in zona play off.