De Canio, Ternana tra critiche, infortuni, mercato e Giana Erminio: "Ora reagiamo"

Mister De Canio inquadra la sfida di domenica (ore 14.30) in casa con la Giana Erminio. Intanto gli infortuni: "Sì, c'è qualche problema, Pobega non ci sarà". Poi l'avversario: "La Giana arriva da tre ko di fila, verranno per fare un certo tipo di partita...". E la Ternana come sta? "Credo che a Bolzano abbiamo giocato bene in un terreno per noi difficile, non dimentichiamo che abbiamo fallito un rigore e sbagliato diversi gol". Le critiche dei tifosi: "Ho risposto solo a chi mi aveva offeso". Uno sguardo al mercato, la Ternana interverrà? "A me va bene così, forse se possibile un ritocco in difesa dalla parte di Fazio".