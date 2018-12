Il Milan crolla ad Atene 3-1 ed è eliminato a causa della differenza reti

Clamoroso ad Atene. Il Milan completa il turno nero delle italiane (LEGGI QUI): perde 3-1 con l’Olympiacos e viene eliminato dall’Europa League. Rossoneri fuori dalla coppa in virtù della differenza reti globale. L’Olympiacos va sul 2-0 con Cissé e l’autorete di Zapata. Lo stesso Zapata fa 2-1 cento secondi dopo ma poi Fortounis su rigore - contestatissimo dai milanisti -chiude i conti e sancisce l’eliminazione. Il Milan non usciva in una fase a gironi di una competizione europea dal 2000/01, seconda fase a gironi di Champions League.