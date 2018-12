Ternana ko a Bolzano 2-1. Tre pali colpiti tra cui il rigore fallito da Vantaggiato

Il cambio tattico non funziona con la SudTirol, in più ci si mette anche la sfortuna e la Ternana esce con una sconfitta da Bolzano e il morale a terra. Due gol incassati evitabilissimi, due legni clamorosi colpiti nel primo tempo e a cinque minuti dal termine, sull’1-2, il calcio di rigore sciupato da Vantaggiato, che colpisce ancora il palo. Serataccia dunque per la formazione di De Canio che spreca l’opportunità di proseguire la marcia verso il Pordenone capolista e viene anche superata dalla Fermana. Domenica al Liberati arriva la Giana Erminio.