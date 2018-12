La Juventus perde a Berna ma salva il primo posto, ko indolore anche per la Roma

Obiettivo primo posto nel girone di Champions League centrato. Ma per demerito degli avversari che per merito proprio. La Juventus - con discreta dose di turnover visto che ha tenuto in panchina Chiellini, Matuidi e Cancelo - perde a Berna 2-1 con lo Young Boys ma a Valencia il Manchester United la imita inchinandosi agli spagnoli. Così i bianconeri mantengono i due punti di vantaggio sugli inglesi e al momento del sorteggio saranno testa di serie (potranno pescare Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Shalke 04, Ajax o Lione). Non un gran partita quella giocata dalla Juventus, decisamente sotto tono, Ronaldo sbaglia due occasioni poi gli svizzeri passano su rigore. A inizio ripresa il contropiede del raddoppio, po il forcing finale con il gol di Dybala, il palo di CR7 e un gol annullato sempre a Dybala.

INTER E NAPOLI ELIMINATE

Ko anche la Roma, anche lei già qualificata, contro il Viktoria Plzen (2-1). Agli ottavi si ritrovano le seguenti squadre qualificate: otto teste di serie (Borussia Dortmund, Barcellona, Paris St Germain, Porto, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Juventus) e le otto seconde (Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Shalke 04, Ajax, Roma, Man Utd e Lione)