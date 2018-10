Melchiorri story, il bomber specializzato nelle rinascite si è preso il Grifo

Finalmente il Cigno di Treia. Alla sesta partita di campionato Federico Melchiorri ha segnato il suo primo gol in biancorosso. Pesantissimo. Perché ha portato tre punti che rilanciano il Grifo e ridanno fiato ed entusiasmo a un ambiente, quello biancorosso, che ne aveva tremendamente bisogno. L’ennesima rinascita sportiva di un attaccante che nella sua carriera ha dovuto superare momenti molto più gravi e complicati di una lunga astinenza da gol (438’).

L'ARRIVO A PERUGIA

Sì perché Federico, dopo l’esordio in A con il Siena a 19 anni, a 24 ha dovuto ricominciare la scalata. La diagnosi, cavernoma venoso, poteva abbattere chiunque invece la punta nata a Treia, provincia di Macerata, ha lottato, non si è arreso, è ripartito dai campetti polverosi della seconda categoria marchigiana ed è risalito nei professionisti giocando in tutte le categorie sino a trascinare il Cagliari in A, ma nell’aprile del 2016, ad un passo dalla promozione nella massima serie ecco la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Sei mesi di stop e il rientro in campo, sempre con il Cagliari, avviene segnando il primo gol in A alla Samp (settembre 2016). Buca anche l'Inter a San Siro. Una favola. Ma la sfortuna lo colpisce tre mesi: stesso infortunio e stesso ginocchio (dicembre 2016). Anche stavolta Federico non molla e dopo un anno torna in campo (novembre 2017), a gennaio va in prestito al Carpi e torna a segnare. Alla fine i gol saranno 7 nelle 21 partite del girone di ritorno. Melchiorri è tornato e in estate il Perugia crede nelle sue doti - per molti un piccolo Van Basten - e lo preleva a titolo definitivo dal Cagliari (due anni e l’opzione per un terzo).

IL GOL AL VENEZIA

Sabato il primo gol con il Perugia con esultanza alla Totti “per mia figlia Ginevra appena nata” ha spiegato in mix zone. Dove ha raccontato il nuovo modulo: “Ne abbiamo parlato con il mister, ci troviamo bene e il gol è stato costruito dai movimenti di Vido e Mustacchio che mi hanno permesso di inserirmi e segnare. Per me dobbiamo continuare così”. E allora avanti “Cigno” di Treia.

Nicola Uras