Ternana niente da fare: col Renate finisce 1-1

Niente da fare. Due partite e due pareggi con la vittoria ancora rimandata per la Ternana di De Canio che neanche con il Renate è riuscita ad andare oltre il risultato di parità. Fere in campo con il 3-4-3, Marilungo, Nicastro e Vantaggiato in attacco, un tridente che farebbe invidia a molte squadre di serie B.

LA GARA Il Renate rischia di passare in avvio con Iannarilli che compie un doppio miracolo su conclusioni dall’interno dell’area. Poi è Marilungo che fa gridare al gol ma Cincilla respinge in tuffo. Aumenta la pressione rossoverde e prima del gong c’è un rigore grosso come una casa per fallo di mano in area Renate ma l’arbitro sorvola ed entra negli spogliatoi sommerso dai fischi del Liberati. Nella ripresa i lombardi dopo un colpo di testa di Gomez respinto in angolo da Iannarilli passano al 52’ con Simonetti ben appostato nell’area piccola. Immediata la reazione ternana e al 58’Marilungo di testa firma il pari dopo una respinta di Cincilla su tiro a botta sicura di Nicastro. Al 67’ la Ternana potrebbe passare ancora con Marilungo che vince tre rimpalli e sfonda al centro, ma Cincilla si oppone con bravura. Entrano Fazio, Furlan, Pobega e Bifulco ma il risultato non cambia: 1-1 e qualche fischio.

Così all’inizio

TERNANA (3-4-3): Iannarilli; Hristov, Gasparetto, Bergamelli; Defendi, Vives, Salzano, Lopez; Nicastro, Marilungo, Vantaggiato. ). All. De Canio.