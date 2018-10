Il Grifo al Curi con il Venezia. Nesta: "Devo vincere le partite per meritarmi qualcosa a Perugia"

Operazione rilancio. Il Grifo torna a giocare al Curi e con il Venezia è chiamato alla vittoria dopo il magro bottino di un punto in appena tre partite post sosta. E’ stata una settimana intensissima dalle parti di Pian di Massiano perché ne sono successe tante: ha iniziato il presidente Santopadre rilasciando dichiarazioni di fiducia nei confronti di Nesta e propositi di inizio ciclo, quindi la multona del giudice sportivo al tecnico (10mila euro a causa di “frasi intimidatorie”), la cena per cementare il gruppo, il comunicato della Nord con cui i tifosi chiamano al sostegno e all’unità, infine le prove di difesa a quattro.

L'INTERVISTA DI SANTOPADRE

“Devo vincere qualche partita per meritarmi qualcosa qui a Perugia” è l’onesta e sincera risposta del tecnico biancorosso a una eventuale proposta di prolungamento del contratto ventilata a inizio settimana dal presidente Santopadre. E ancora: “Chi sono io per rifiutare un rinnovo? Non voglio fare il finto umile, se faremo bene perché no? Non sono di passaggio a Perugia, per me è il top”. Sulla multa, evidentemente deluso, si trincera dietro un “non voglio parlare degli arbitri” mentre sulla cena offerta dal presidente spiega che “fa piacere la sua vicinanza a staff e squadra” così come le belle parole spese nell’intervista a inizio settimana.

IL PAREGGIO DI COSENZA

Il 3-5-2 o il 4-3-2-1? Nesta (squalificato, in panchina ci andrà Rubinacci) per tutta la settimana ha provato la sistemazione tattica alternativa e la sensazione è quella di voler provare a dare una sterzata netta con il cambio del modulo. Così davanti a Gabriel dovrebbe toccare a Ngawa (in pole su Mazzocchi ed El Yamiq), Cremonesi, Gyomber e Felicioli (“per me è un terzino di spinta”). In mediana si insiste con Moscati, Bianco e Verre mentre i dubbi sono sulla trequarti perché assente Kingsley (“ha preso una botta al piede, non si è mai allenato in gruppo è convocato e vediamo se ha almeno 20’ nelle gambe”) ad affiancare Vido (“che per caratteristiche è portato anche a venire incontro”) sarà uno tra Terrani e Dragomir. Davanti il riferimento sarà Melchiorri.