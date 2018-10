Grande Italia in Champions. Blitz Inter in Olanda e Insigne fa godere Napoli

Di Maio: ''Manovra ambiziosa, ora inizia dialgo con le istituzioni Ue''

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2018 Di Maio Manovra ambiziosa ora iinizia dialgo con le istituzioni Ue Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in diretta facebook: "La cosa importante e' il 2019, perche' qualcuno in Italia e fuori all'Italia ha provato a dirci che dovevamo abbassare il 2,4% ma io questo non lo faccio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev