Stangato Nesta: un turno di squalifica e 10mila euro di multa. Dionisi ha riportato "frasi intimidatorie"

Mano pesantissima quella del giudice sportivo della serie B che ha squalificato per una giornata Alessandro Nesta, espulso a Cosenza dall’arbitro Dionisi, e soprattutto lo ha multato di ben 10mila euro. Una cifra che raramente si legge nel tariffario della giustizia sportiva ma evidentemente il referto dell’arbitro aquilano, un classe 1989 laureato con lode in Economia e Commercio, è stato pesantissimo nei confronti del tecnico del Perugia. Nesta avrebbe “contestato l’operato arbitrale e rivolto al quarto ufficiale ripetute espressioni insultanti” e “nel tunnel che adduce agli spogliatoi ha reiterato tale atteggiamento rivolgendogli anche frasi intimidatorie”. Nesta, molto contrariato ieri a Pian di Massiano per la stangata, era già stato allontanato da Dionisi nel match con l’Ascoli e nel post partita non era stato per niente tenero con la classe arbitrale...