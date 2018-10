Santopadre: "Mi fido di Nesta, anzi vorrei prolungargli il contratto"

“Se anche dovesse andare male con il Venezia, Nesta non verrà esonerato”. L’esordio di Massimiliano Santopadre è come una fucilata, va dritto al succo del discorso. Sgombra il campo da eventuali ipotesi di ribaltoni. Massima fiducia. Perché c'è voglia di tranquillità e serenità nelle parole del patron biancorosso nonostante questo primo scorcio di stagione sia stato avaro di soddisfazioni. Rifondazione è stata e ora serve il tempo necessario per trovare la quadra di una squadra che ha cambiato tantissimo, anzi tutto.

Presidente, ci spiega perché comunque andrà avanti a prescindere con Nesta?

“Sapevo di andare incontro a una stagione difficilissima dopo la rivoluzione estiva. E con lui ho fatto un patto. Lo avevo avvisato che avremmo completato la squadra tardi quest’estate e che i primi due mesi sarebbero stati molto duri. Lui si è fidato, ha accettato le condizioni. E secondo voi mando via una persona del genere? Ha dato fiducia a un presidente che non è Berlusconi o Moratti, il rapporto è ottimo, tra di noi c’è massima stima. Certo, ci sono dei problemi da risolvere, lo sa anche l’allenatore. Suggerimenti calcistici non posso e non voglio dargliene. Non sono contento ma non voglio sfasciare un progetto per due mesi”.

Ma allora lo tiene solo per la fiducia che Nesta le ha concesso in estate durante il mercato?

“Assolutamente no. È un grande lavoratore e diventerà un grandissimo allenatore. Anzi, dico di più: se mi dà un cenno gli rinnovo il contratto per altri due anni perché abbiamo reciprocamente bisogno di fare un ciclo lungo qua a Perugia. Io vorrei fare un percorso di diverse stagioni come con Camplone sperando di vincere qualcosa... Gli allenatori o li sbaglio oppure fanno troppo bene e vanno via subito...”.

La delusione più grande di questo inizio di stagione?

“Mi fa male da morire vedere questo tipo di approccio alle partite. Posso capire tutto: che io e Goretti non siamo capaci, che Nesta sbaglia le scelte, però mi fa arrabbiare tanto veder sbagliare l’approccio da parte di un professionista. La mia squadra non può appoggiare al portiere la prima palla della partita. A maggior ragione perché in settimana l’allenatore non chiede di giocare la palla dietro...”.

La lunga sosta, tre settimane, dopo le prime due buone partite quanto può aver inciso sulle sfide con Palermo, Carpi e Cosenza?

“Con il senno del poi ha sicuramente tolto energie mentali alla squadra. Però dico anche che l’anno di Bucchi in B quando abbiamo chiuso la stagione regolare al quarto posto, eravamo partiti peggio. Con tre punti in cinque partite....”.

Sabato al Curi arriva il Venezia che non se la passa per niente bene: classifica precaria, squadra in ritiro e allenatore in bilico...

“A noi non deve interessarci come sta il Venezia. Sicuramente saranno affamati e arrabbiati ma complessivamente abbiamo fatto come loro. Insomma, dovremmo essere affamati e arrabbiati anche noi. E poi non voglio sentire di partite più facili di altre. O che abbiamo perso con squadre scarse. Si perde perché sbagliamo, dipende da noi non dagli altri perché le squadre di B sono tutte difficili da incontrare. Dovremmo saperlo bene visto che la scorsa stagione abbiamo perso con le ultime e vinto con le prime. Insomma la storia ce lo insegna”.

Che partita si aspetta?

“Abbiamo una missione con il Venezia: a prescindere dal risultato mi aspetto che la squadra riesca a conquistare lo stadio, in particolare la curva nord. Serve il giusto atteggiamento perché poi i risultati arrivano anche grazie ai tifosi. La curva può essere lo specchio di quello che siamo in campo. A Cosenza per esempio nell’intervallo nonostante lo svantaggio i tifosi hanno applaudito la squadra e infatti nella ripresa abbiamo visto un’altra squadra e un’altra partita”.

di Nicola Uras