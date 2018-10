Il Tfn gela la Ternana e le altre: "Ripescaggi inammissibili"

I ricorsi di Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana contro il blocco dei ripescaggi in B vengono dichiarati inammissibili dal Tribunale Federale Nazionale, che non si pronuncia nel merito e di fatto decide di non decidere. Secondo la corte presieduta da Mastrocola i decreti adottati (13 agosto) da Fabbricini (Commissario Straordinario Figc) per modificare al volo il format del torneo cadetto portandolo a 19 squadre “non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, se non per manifesta illogicità che nel caso di specie non sussiste”. In sostanza il Collegio di Garanzia del Coni si dichiara incompetente (11 settembre) sui ricorsi in questione, il Tar del Lazio (19 settembre) li “restituisce” alla giustizia sportiva e il Tfn (primo ottobre) li giudica inammissibili.