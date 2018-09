Kingsley salva il Grifo: a Cosenza un punticino per mettersi alle spalle le sconfitte (1-1)

Il Perugia si salva a Cosenza e strappa un punto (1-1) che solo il futuro dirà se positivo o meno. Il Grifo parte benino, poi becca il gol di Maniero - autentica bestia nera dei biancorossi - e chiude un primo tempo negativo, meglio la ripresa con il cambio di modulo.

Padroni di casa avanti al 12' con Maniero bravo a sfruttare un passaggio laterale dopo una palla persa malamente da Felicioli. Il Perugia fatica a reagire e il Cosenza richiede un rigore (fallo di mano di El Yamiq) e un paio di volte si fa vedere dalle parti di Gabriel. L'unico lampo biancorosso è una bellissima girata in area di Melchiorri che si stampa sulla traversa. Nella ripresa il Perugia si sistema con il 4-3-2-1 e con l'ingresso di Terrani e Kingsley ha un po' di vivacità in più. Sull'asse Melchiorri-Vido nasce il pareggio con Kingsley puntuale e preciso nel tap-in (72'). Il Grifo spinge ma non riesce a raddoppiare e, anzi, nel finale è decisivo El Yamiq sbrogliando una situazione molto pericolosa. Per Nesta - ancora allontanato da Dionisi - è un punto utile per provare a ripartire ma il lavoro da fare è ancora tanto.

LA CLASSIFICA Verona 13 punti; Pescara 11; Cittadella e Benevento 10; Lecce, Salernitana e Spezia 9; Palermo 8; Brescia e Crotone 7; Cremonese 6; Ascoli, Perugia e Padova 5; Venezia e Carpi 4; Cosenza 3; Livorno 2; Foggia -2.