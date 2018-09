Fuga Juve, ribalta il Napoli e vola a +6: Ronaldo crea, Mandzukic segna

Prova di forza della Juventus che, in rimonta, batte il Napoli (3-1) e vola a +6 in classifica: è la prima vera fuga del campionato, chissà se sarà già quella decisiva.

L'avvio è del Napoli, i bianconeri sbagliano molto e proprio su un passaggio sbagliato di Bonucci i partenopei passano in vantaggi sull'asse Allan-Callejon-Mertens con il belga bravo a finalizzare (10). I bianconeri reagiscono immediatamente: cross di Ronaldo e colpo di testa di Mandzukic (26'). A inizio ripresa CR7 colpisce il palo dalla distanza e ancora Mandzukic è pronto a ribadire in rete (49'). Il Napoli resta in dieci (espulso Mario Rui per fallo su Dybala) e Bonucci cala il tris in spaccata su deviazione aerea ancora di Ronaldo (76').

Nel pomeriggio la Roma si era aggiudicata il derby: 3-1 alla Lazio. A segno Pellegrini, poi Immobile, quindi Kolarov su punizione e Fazio.