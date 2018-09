Perugia, il decalogo di Santopadre: "Un gruppo nuovo ha bisogno di fiducia"

Dopo le due sconfitte con Palermo e Carpi il presidente Santopadre - con un messaggio pubblicato sul sito internet del club - è intervenuto sul momento della squadra sintetizzando in dieci punti, una sorta di decalogo, il suo pensiero. E’ partito dalla genesi del nuovo Perugia perché “anno zero significa soprattutto tante difficoltà, quantomeno all’inizio”. E ancora: “Soltanto due mesi fa eravamo tutti d’accordo sul totale rinnovamento” riferendosi alle aspettative del popolo biancorosso. Quindi spiega che la “rosa è stata al completo soltanto dal 18 agosto, un mese fa” aggiungendo che “un gruppo nuovo ha bisogno di fiducia, non di pessimismo esagerato provocato soprattutto dalla storia della stagione precedente e quindi incolpevole di quanto accaduto prima del loro arrivo”. Quindi sottolinea l’obiettivo stagionale “primario di difendere la categoria” e una colorita ma simpatica punzecchiatura: “Le famose teste di c…alcio adesso parlano male per poi sparire come sempre”. E ancora “due risultati negativi, mi rimangio tutto e ricambio tutto?” e un messaggio di unità perché “con l’Ascoli stessa squadra… 2-0 per la Curva Nord, l’entusiasmo è fondamentale, almeno all’inizio”. La conclusione è una carezza ai giocatori e al tecnico: “Forza ragazzi, forza mister…Animo e coraggio. Chi vi vuole bene è sempre con voi e vi garantisco che siamo tanti”.