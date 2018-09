Super Trestina, tris all'Aglianese: pareggi per Cannara e Bastia

E' ancora super Trestina in serie D nel primo turno infrasettimanale. La squadra di Cerbella si impone infatti con un netto 3-0 sull'Aglianese e vola al secondo posto in classifica a quota 7 punti, ad appena 2 dalla capolista Tuttocuoio, unica formazione a punteggio pieno. Le reti di Braccalenti, Ridolfi e Gallozzi. Per quanto riguarda le altre umbre pareggi per Cannara e Bastia. Allo Spoletini è finita 0-0 tra rossoblù e Massese, stesso risultato per il Bastia sul campo del Sangimignano. Per la compagine di Bonura primo punto in campionato.