La Juve vince a fatica a Frosinone: decidono Ronaldo e Bernardeschi. Bianconeri a punteggio pieno

Ci sono voluti 81 minuti e una zampata di Cristiano Ronaldo per fare in maniera che la Juventus infilasse la quinta vittoria consecutiva, tenesse a distanza il Napoli e battesse un rocciosissimo, pelosissimo Frosinone. Poi, sì, è arrivato anche il raddoppio di Bernardeschi, ma pochi istanti prima della fine e a funerale ormai avvenuto. La terza rete di CR7 non è stata bellissima, non ha avuto connotazioni spettacolari, però si è rivelata efficacissima e ha consentito ai campioni d’Italia di sfilarsi da una situazione che stava diventando istante dopo istante sempre più delicata. Solo così, con un guizzo, con una stoccata fulminea, la squadra di Massimiliano Allegri poteva liberarsi dalla ragnatela che Moreno Longo aveva preparato per evitare la goleada. In fondo, il portoghese è stato (stra)pagato per questo, per risolvere le grane: interne e internazionali. Certo che né lui né i suoi compagni hanno messo insieme una prestazione memorabile contro una neopromossa, per di più con la difesa peggiore della Serie A.

RISULTATI QUINTA GIORNATA Sassuolo-Empoli 3-1 (giocata venerdì); Parma-Cagliari 2-0 (giocata sabato); Fiorentina-Spal 3-0 (giocata sabato); Sampdoria-Inter 0-1 (giocata sabato); Torino-Napoli 1-3, Bologna-Roma 2-0; Chievo-Udinese 0-2; Lazio-Genoa 4-1; Milan-Atalanta (2-2); Frosinone-Juventus (0-2).

LA CLASSIFICA Juventus 15 punti; Napoli 12; Fiorentina e Sassuolo 10; Lazio e Spal 9; Udinese 8; Inter, Sampdoria e Parma 7; Genoa 6; Roma, Milan, Atalanta, Torino e Cagliari 5; Bologna e Empoli 4; Frosinone 1; Chievo -1. Milan e Genoa con una partita in meno.