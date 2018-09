Gubbio rimontato e battuto a Pesaro: non basta Marchi, vince la Vis 2-1

Prima sconfitta stagionale per il Gubbio. Al Benelli di Pesaro rossoblù battuti 2-1. Marchegiani in apertura para un rigore a Diop (6'), poi al 31' Marchi realizza un eurogol al volo su assist di Campagnacci. Per il capitano primo centro in campionato. Nella ripresa però i rossoblù subiscono il forcing marchigiano e soccombono per la doppietta del neo entrato Olcese. Nel finale ci prova Malaccari al 35', ma Tomei è pronto nella respinta. Si torna subito in campo mercoledì 26 settembre: al Barbetti arriva l'Albinoleffe.