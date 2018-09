Il Perugia affoga a Palermo: 4-1. Rosanero più forti

Troppo più forte il Palermo. Più potente, più solido, più spietato. Appunto, più forte. Il Perugia perde 4-1 al Barbera e porta a casa la prima sconfitta in campionato della stagione.

Eppure era partito con il piglio giusto il Grifo, poi il Palermo con un furbetto blocco su calcio d'angolo passa avanti con la zuccata di Bellusci. La squadra di Tedino alza i giri motore del pressing e sconquassa la difesa biancorossa trovando il raddoppio con Nestorovski (28'). Il Grifo rimane fedele al credo di "giocare" la palla ma non ha la forza per ribaltare i valori in campo e nella ripresa il Palermo dilaga con Trajkovski, migliore in campo, (58') e su rigore ancora con Nestorovski (67') dopo l'ingenua spallata di Falasco a Falletti. Al Perugia - seguito al Barbera da un centinaio di stoici supporter - va dato il merito di non aver sbracato e trovato il gol con Dragomir (79') bravo a inserirsi sul cross dalla destra di Mustacchio. Tra le brutte notizie, per Nesta, c'è invece l'infortunio di Vido uscito anzitempo per un problema muscolare.

di Nicola Uras