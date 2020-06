Perugia, 45 anni fa la prima storica promozione in Serie A: era il 15 giugno 1975

Esattamente 45 anni fa il Perugia di Ilario Castagner otteneva la prima storica promozione in Serie A. In quella domenica del 15 giugno 1975 i biancorossi pareggiarono 1-1 allo stadio “Adriatico” di Pescara grazie al gol di Paolo Sollier nei minuti di recupero. Il Grifo ottenne così la matematica promozione alla penultima giornata di campionato. Grande festa poi in città e, la domenica successiva, allo stadio Santa Giuliana nell'ultima partita contro il Novara. L'ultima in centro città perché in estate venne costruito il "Comunale Pian di Massiano", poi "Renato Curi".

Leggi anche: l'altra ricorrenza, quando il Perugia sfilò lo scudetto alla Juventus.