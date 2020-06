Napoli-Inter, Eriksen segna direttamente dal corner per l'1-0 nerazzurro Video

Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si sblocca subito. Nerazzurri sull'1-0 con rete segnata da Eriksen. Il danese batte un calcio d'angolo e il pallone finisce direttamente in porta. Non c'è stata alcuna deviazione, Ospina si è fatto sorprendere. Una rete, quella segnata al terzo minuto, che mette la doppia sfida in parità, in virtù dell'1-0 dell'andata col quale il Napoli è passato a Milano.