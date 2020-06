Cristiano Ronaldo sbaglia rigore in Juventus-Milan: nella semifinale di Coppa Italia colpisce il palo. Video

Anche i fuoriclasse sbagliano: Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. Dopo un fallo in area di Conti che colpisce la palla con il gomito, il portoghese dagli undici metri colpisce il palo con Donnarumma che aveva indovinato il lato giusto. Pochi istanti e sul tentativo di ripartenza Rebic, a tacchetti spianati, travolge Danilo: l'arbitro Orsato dopo una iniziale esitazione estrae il cartellino rosso e Milan in dieci. L'ultimo rigore fallito da Ronaldo risale a gennaio 2019 quando si fece ipnotizzare da Sorrentino (clicca qui) portiere del Chievo.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP