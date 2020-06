Dietrofront del CdM: il via libera agli sport di contatto slitta al 25 giugno. Calcio sempre a porte chiuse

Retromarcia nelle ultimissime ore. Lo sport di contatto si potrà praticare dal 25 giugno, non più dal 15 come inizialmente inserito nella bozza del Dpcm. Spiega il dietrofront Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport: «Avevo proposto una norma molto prudente che, pur differenziando per Regioni, avrebbe consentito la ripresa degli sport di contatto dalla prossima settimana. Prendo atto che il Consiglio dei ministri ha ritenuto che sia ancora troppo presto». «Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Gualtieri, che ringrazio per aver accettato, un incontro nelle prossime ore per trovare risorse economiche specifiche per i lavoratori e i gestori di impianti sportivi che non potranno riprendere le proprie attività anche per tutto il mese di giugno» ha aggiunto Spadafora. «Ho firmato un nuovo Dpcm, dal 12 giugno riprendono gli eventi sportivi» ha annunciato il premier chiarendo però che gli eventi saranno a porte chiuse.

