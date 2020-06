Spettacolo allo stadio: torciata a sorpresa infuoca il Curi e Perugia per i 115 anni del club

Incredibile e spettacolare coreografia quella che a sorpresa i tifosi del Perugia hanno organizzato la sera del 9 giugno 2020 per i 115 del club fondato nel 1905 (ma i puristi sostengono 1901). Per il compleanno (gli auguri sui social) i tifosi hanno messo in scena una torciata infuocata, una sorta di anello lungo tutto il perimetro dello stadio per un colpo d'occhio altamente spettacolare che ha reso il Curi unico, facendolo stagliare di rosso fuoco nella notte della città. Bellissima la visuale dal Colle della Trinità. Uno spettacolo unico dopo che i tifosi avevano rinunciato al consueto corteo in centro storico. Ma covavano una gradita e bella sorpresa. Ben riuscita.