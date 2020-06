Juventus, Dybala e Higuain in grande forma: gol e dribbling da fenomeni in allenamento. Il video

La Juventus intensifica gli allenamenti collettivi in vista della ripresa del campionato e della semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan (1-1 l'andata a San Siro). In una partitella di allenamento intensa però hanno abbagliato tutti con la loro classe Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. I due argentini sembrano in grande forma dalle immagini: Dybala, che ha dovuto superare il Coronavirus (clicca qui), semina mezza squadra e poi scarica il suo proverbiale sinistro al veleno. Higuain invece spara un missile in gol con una potenza disarmante. Insomma la Juve sta tirando a lucido due delle sue punte di diamante. Gli avversari sono avvisati.