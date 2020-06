La Serie B riparte il 17 giugno dal recupero di Ascoli-Cremonese. Scelte due fasce orarie per giocare

Sarà Ascoli-Cremonese ad aprire la Serie B. La novità è che il recupero della 25esima giornata si giocherà il 17 giugno, così la 29esima giornata si disputerà il 20 giugno (quando sarà il Perugia a giocare ad Ascoli, clicca qui). Due gli slot in cui si giocheranno le partite: 18.30/19 e 20.30/21. L'orario preciso sarà definito nei prossimi giorni con i vari broadcaster. Sono 10 le giornate da disputare e da portare a conclusione entro il 2 agosto per poi fare spazio a play off e play out da terminare entro il 20 agosto.