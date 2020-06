Balotelli salta un altro allenamento: è sempre più ai ferri corti con il Brescia. Il club vuole rescindere

Nuova assenza, non concordata con il Brescia, per Mario Balotelli che non si è presentato alla seduta di allenamento delle 9 a Torbole dove ieri sera si era regolarmente recato e dove era stato sottoposto a test atletici di controllo. L'attaccante e il club sono sempre più ai ferri corti. Mario ha diffidato il Brescia chiedendo il reintegro in gruppo pena il pagamento di 400mila euro e non accetta la rescissione che Cellino ha provato a proporgli. Balotelli ha un altro allenamento fissato per questa sera alle 19, chissà se si presenterà. Balotelli nelle ultime ore sui social si era concentrato molto sul caso George Floyd postando su Instagram foto di protesta. In una ha fatto vedere il nuovo tatuaggio: la scritta "Black Power" sulla testa.

