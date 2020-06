Lotito e il caso Zarate: il servizio de Le Iene va in onda. Il video delle accuse al patron della Lazio

Alla fine l'atteso servizio de Le Iene sull'acquisto di Zarate da parte della Lazio è andato in onda. Filippo Roma e Marco Occhipinti indagano sul contratto che 12 anni fa ha portato al club di Lotito l'attaccante argentino attualmente in forza al Boca Juniors. Le Iene hanno parlato con il suo procuratore e lo stesso Zarate, che muovono accuse pesantissime contro il presidente della Lazio e mandano in onda anche un vecchio filmato dell'ex biancoceleste Paolo di Canio (qui lo scherzo del Le Iene all'ex calciatore che abita a Terni) che sembra avesse intuito qualcosa. Lotito non ha voluto incontrare l'inviato de Le Iene (tra l'altro già minacciato sul suo profilo Instagram) e ha affidato il suo punto di vista a una lettera.