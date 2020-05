Il 20 giugno riparte anche la Serie B. Perugia, la prima serie di tamponi è negativa

Non solo la A (clicca qui), ma anche la Serie B torna in campo il 20 giugno. "La Serie BKT potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l'attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina" le parole del presidente Mauro Balata. Nel prossimo consiglio federale della Figc, il 3 giugno, si deciderà se si farà dal recupero tra Ascoli-Cremonese oppure dalla ventinovesima giornata. Secondo Sky Sport l'obiettivo è terminare la stagione regolare del campionato cadetto (sono 10 partite), entro l'1 agosto con play off e play out da chiudere entro il 20 agosto.

Intanto il Perugia ha comunicato che la prima serie di tamponi effettuato sul gruppo squadra ha avuto esito negativo. Sabato mattina il secondo turno e probabilmente nel pomeriggio potrebbe andare in scena il primo allenamento collettivo.