Vincenzo Grifo a segno: è il primo gol italiano dopo il lockdown ed è successo nella Bundesliga. Il video

Con la Serie A ancora ferma e in attesa che venga comunicata una data per la ripartenza, il primo gol di un italiano dopo la ripresa del calcio arriva dalla Bundesliga. Lo segna il nazionale Vincenzo Grifo (due convocazioni e altrettante presenze nell’Italia di Mancini clicca qui), centrocampista italo-tedesco del Friburgo che sblocca il risultato nel 3-3 contro l'Eintracht.

Nato a Pforzheim (Germania), possiede la cittadinanza italiana grazie ai genitori, rispettivamente leccese (madre) e narese (padre). Grifo ha giocato in carriera anche Hoffenheim e Borussia M'Gladbach in Bundesliga, nel 2018 e nel 2019 invece le due presenze in azzurro con la Nazionale.