Ibrahimovic, stagione finita? Un infortunio al polpaccio fa tremare il Milan

Milan in ansia per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese si è fermato per un infortunio al polpaccio destro e rischia di stare fuori a lungo. Molto dolorante, è uscito dal campo zoppicando. Si dovrebbe trattarsi di una seria lesione muscolare con conseguente stop di diverse settimane. Il rischio che la sua stagione sia conclusa è concreto. Tutto è successo al termine della partitella di allenamento: dopo uno scatto Ibra ha avvertito dolore molto forte al polpaccio e ha lasciato Milanello. Martedì si sottoporrà agli accertamenti del caso considerato che lo stesso polpaccio lo aveva costretto già a uno stop nel mese di febbraio.

Guarda: Ibra di nuovo a Milano.