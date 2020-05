Oddo, fiocco rosa per l'ex allenatore del Perugia. L'annuncio su Instagram

Massimo Oddo di nuovo papà. L'ex allenatore del Perugia, esonerato a inizio gennaio ma sotto contratto con il club di Pian di Massiano sino a giugno 2021, ha annunciato con un post su Instagram l'arrivo di Greta proprio nelle ore in cui si celebra la vittoria in Champions del 2007. La moglie dell'allenatore, Roberta Petroro (34 anni), ha partorito a Milano. I due si erano sposati la scorsa estate a Capri, proprio nei giorni della firma del contratto di Oddo con il Perugia. Per il tecnico originario di Pescara la nuova arrivata è la terza figlia dopo i maschi Davide e Francesco.

