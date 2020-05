Consiglio Federale: Serie A, B e C riprenderanno. Stop definitivo ai dilettanti

Dopo oltre tre ore di riunione filtrano le prime indiscrezioni dal Consiglio Federale della Figc sul futuro del calcio italiano. I campionati di Serie A, B e C vanno avanti, mentre si fermano i Dilettanti. I campionati dovranno concludersi entro il 20 agosto (la stagione il 31 agosto) e questo farà piacere di sicuro alla B, che aveva appunto chiesto di potersi “allungare” in quel mese per avere più tempo di portare a termine il campionato. La riunione decisiva sarà adesso quella del 28 maggio tra Gravina, Spadafora e Dal Pino (clicca qui), quando Governo e istituzioni calcistiche valuteranno anche l’andamento del contagio con l’obiettivo di riprendere i campionati fissando la data per ripartire con la prima giornata.