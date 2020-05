La Nazionale compie 110 anni. Tutti i recordman azzurri: presenze e reti

La Nazionale di calcio compie 110 anni. Infatti il 15 maggio 1910, all'Arena Civica di Milano, l'Italia fece il suo esordio. Davanti a 4mila spettatori, la prima formazione azzurra, allora vestita in maglia bianca, piegò la Francia con un netto 6-2. L'attaccante del Milan Pietro Lana firmò al 13' del primo tempo il primo gol dell'Italia in una partita di calcio. Lo stesso Lana fu il mattatore della gara con una tripletta. A 110 anni di distanza, gli Azzurri hanno scritto una storia eccezionale, fatta tra l'altro di quattro titoli mondiali (1934, 1938, 1982 e 2006) e un Europeo (1968). "La Nazionale di calcio è patrimonio di tutti gli italiani; da 110 anni rappresenta un elemento di coesione sociale e un moltiplicatore di emozioni che non ha mai smesso di appassionare, nemmeno nei momenti più difficili della storia del nostro Paese. L'auspicio è rivedere presto in campo la Nazionale di Mancini, per continuare a scrivere nuove pagine di questo splendido racconto. Celebriamo il passato guardando con fiducia al futuro" ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Ma chi sono gli atleti da record in azzurro? Gigi Buffon è quello con più presenze di tutti (176 di cui 80 da capitano), seguito da Cannavaro (136), Maldini (126), De Rossi (117) e Pirlo (116). Nel club dei centenari anche Zoff (112) e Chiellini (103). Gigi Riva è il bomber di sempre con 35 reti, poi Mezza (33), Piola (30), Baggio e Del Piero (27).

